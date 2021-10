Trastevere, hashish all'interno delle mascherine chirurgiche

Nascondeva droga pronta per lo spaccio, in una mascherina chirurgica. A finire nei guai un uomo di 34 anni, sorpreso dal Gruppo Sicurezza Sociale Urbana della polizia locale a vendere sostanze stupefacenti in prossimità di Piazza Trilussa.

La pattuglia, insospettita dal comportamento di alcune persone che, all'altezza di Ponte Sisto, stavano parlando tra di loro scambiandosi qualcosa tra le mani. Gli agenti insospettiti sono così intervenuti fermando il 34enne, recuperando alcuni pezzi di hashish, avvolti da cellophane e celati all'interno di mascherine chirurgiche. All'interno del borsello del 34ennetrovati anche 150 euro, probabile provento dell'attività illegale in atto.

Il tutto, sia le sostanze rinvenute sia il denaro, è stato posto sotto sequestro e l'uomo arrestato. Da ulteriori verifiche eseguite dagli agenti, il 34enne è risultato essere già noto alle forze di polizia per numerosi precedenti specifici e per reati contro la persona ed il patrimonio.