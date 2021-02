Trastevere, festa in appartamento: in 11 in barba alle norme anti Covid. Le segnalazioni dai vicini

I ragazzi dopo esse stati identificati e sanzionati per violazione della normativa anti Covid sono stati fatti allontanare

Ancora una festa non autorizzata a Roma. Dopo il caso dell'Aurelio di venerdì scorso, ieri sono state identificate e sanzionate dalla Polizia di Stato undici persone che, in barba alla normativa anti Covid, si erano radunate in una casa vacanze di Trastevere.

Diverse le segnalazioni dei vicini per schiamazzi e rumori provenienti dall'appartamento messo solitamento in affitto per la vacanze a Roma, pervenute al NUE 112 sabato notte.

All'arrivo sul posto, gli agenti del commissariato Trastevere e Borgo hanno trovato nove italiani fra i 20 e i 25 anni e due magrebini di 24 e 25 anni.

I ragazzi dopo esse stati identificati e sanzionati per violazione della normativa anti Covid sono stati fatti allontanare dall'abitazione. Al momento il titolare della casa vacanze non è rintracciabile.