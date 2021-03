Trastevere, colpisce con un bongo un cameriere: in manette 23enne

Il 23enne è finito in manette con l’accusa di lesioni personali

Un trauma cranico giudicato guaribile in sette giorni e una persona arrestata. E' il bilancio di una rissa per futili motivi avvenuta nella serata di ieri a Trastevere.

Protagonisti un 23enne senegalese a Roma senza fissa dimora e un cameriere sudamericano. I due, per futili motivi, hanno iniziato a litigare, fino a quando il 23enne ha impugnato il bongo scagliandolo contro il suo antagonista, raggiunto alla testa. Per lui trauma cranico giudicato guaribile in 7 giorni dai sanitari dell'ospedale “San Giovanni”.

