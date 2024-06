Paura a Trastevere: auto finisce sui tavoli di un ristorante, ferita una bambina

Paura a Trastevere, in via della Paglia, dove un'automobile ha urtato i tavoli esterni di un ristorante, dove erano seduti alcuni clienti. Che, presi dal panico, hanno iniziato a fuggire. Nel parapiglia generale è rimasta ferita, non in modo grave, una bambina. È successo nel pomeriggio di giovedì 20 giugno.

Caccia all’uomo

Subito dopo aver scatenato il panico l'auto è fuggita. Alcune persone sono riuscite a prendere il numero di targa e a consegnarlo alla polizia di Roma Capitale che sta rintracciando il veicolo. All'origine dei momenti di caos in via della Paglia ci sarebbe una manovra sbagliata del conducente dell'auto che, nel tentativo di correggerla, avrebbe urtato i tavoli del ristorante.