Lunotti e parabrezza distrutti a Trastevere: risveglio amaro in piazza Mastai

Vandali isolati o l'azione di un gruppo di anarchici. Sono le ipotesi prese in considerazione dopo il ritrovamento di una decina di auto con lunotti e parabrezza distrutti in piazza Mastai, a Trastevere, dove sabato sera una manifestazione per chiedere lo stop del 41 bis per Alfredo Cospito si è trasformata in guerriglia urbana tra anarchici e polizia.

A trovare le auto danneggiate sono stati i proprietari martedì mattina. Arrivati in piazza per recuperare le macchine lasciate, come sempre, parcheggiate, hanno realizzato che qualcuno si era accanito sui vetri distruggendoli.

I proprietari non hanno potuto fare altro che segnalare l'accaduto al 112 e attivarsi per riparare il danno. Sull'accaduto indaga la polizia, al vaglio i filmati delle videocamere di sorveglianza della zona. Da chiarire, appunto, se si sia trattato di una bravata, dell'opera di topi d'auto o se siano strascichi dei disordini di sabato sera tra anarchici e polizia.