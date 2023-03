Trastevere si blinda: allerta per manifestazione degli anarchici

Gli anarchici tornano in piazza a Roma e Trastevere si blinda. Venerdì sera, in piazza San Calisto, è attesa una manifestazione non autorizzata dalla Questura, al quale farà seguito un corteo fino a piazza Trilussa. La polizia ha già pronto un piano e schiererà agenti in assetto anti sommossa.

Il sit-in è stato organizzato ancora in segno di solidarietà ad Alfredo Cospito, detenuto in regime di 41 bis e in sciopero della fame da oltre 120 giorni. Nella mattinata di venerdì gli agenti della polizia municipale hanno liberato strade e vicoli.

Fino a cessate esigenze è vietato lasciare l'auto in piazza Trilussa; piazza San Callisto; via di San Cosimato (tra piazza San Callisto e via Luciano Manara); via San Francesco a Ripa (tra piazza San Callisto e via Luciano Manara); via Luciano Manara (tra via di San Cosimato e via San Francesco a Ripa); via di San Gallicano (tra viale delle Fratte di Trastevere e vicolo di Mazzamurelli).

Non solo, l'iniziativa è stata organizzata dalle 21.30, quando a Trastevere comincia la movida serale. Già nel gennaio scorso alcuni gruppi di anarchici hanno dato vita a tafferugli con la polizia in un'altra protesta.