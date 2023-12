Trastevere, geloso della sorella 16enne litiga con il fidanzato e lo picchia

Geloso della sorella 16enne, ha litigato con il fidanzato della ragazza e poi lo ha picchiato. È quanto successo a Trastevere nella serata di martedì, via di San Francesco a Ripa. La vittima, sempre sedicenne, è stata medicata in ospedale con una prognosi di cinque giorni. Durante la scazzottata, ha sbattuto la testa contro una lastra di metallo. Gli agenti del commissariato Trastevere indagano per ricostruire la vicenda.

Anche la ragazza, pure lei di 16 anni, era presente e ha assistito alla lite fra il fidanzato e il fratello. Il fratello violento, pure lui sedicenne, non è scappato ed è stato accompagnato in commissariato ed è stato denunciato dalla polizia per lesioni aggravate.