Trasporta rifiuti pericolosi senza permessi, multa e sequestro dell'autocarro

Un carico di rifiuti speciali pericolosi e non nel cassone posteriore dell'autocarro. A fermare il conducente di un Iveco con il trasporto non autorizzato carabinieri forestali e guardie ambientali che hanno poi sequestrato il veicolo e sanzionato il trasportatore. Il controllo a Tivoli, sulla via Tiburtina Valeria.

Sono stati i militari forestali di Guidonia con le guardie ambientali Congeav ad intercettare il camioncino nella zona del parco Laghi dei Reali, in prossimità del bivio di San Polo. Controllato il carico la scoperta: all'interno dello stesso sono infatti stati trovati e sequestrati un televisore con tubo catodico, una stampante con toner, guaina catramata, bombole spray di schiuma poliuretanica, sacchi trasparenti con rifiuti plastici. Ma anche maioliche, legno, calcinacci, intonaco, antenne per la tv, tre porte, pezzi di rame e sedie.

Sanzionato il conducente dell'autocarro, il mezzo è stato poi sequestrato e portato in un deposito giudiziario.