Trasportano 600 chili di rifiuti speciali senza autorizzazioni per conto di una ditta, tre denunce

Trasportavano rifiuti ferrosi illegalmente per conto di una ditta di meccatronica romana. Trasporto illegale intercettato in zona Marconi dove gli agenti della polizia locale hanno fermato un furgone con il carico a bordo.

Sono stati gli agenti del Nad (Nucleo ambiente decoro) nell'ambito dei controlli sul territorio, mirati al contrasto del trasporto e smaltimento illegale di rifiuti, a fermare fra piazzale della Radio e piazza Enrico Fermi, un furgone che trasportava materiale ferroso. Il conducente e il passeggero del mezzo, entrambi cittadini italiani di 75 e 48 anni, non erano in possesso delle previste autorizzazioni e pertanto sono stati denunciati per reati ambientali.

Dalle successive verifiche anche l'autocarro usato risultava non idoneo per il trasporto rifiuti e quindi è stato sottoposto a sequestro penale. Sequestrato anche il carico di rifiuti pericolosi e non, per un totale di circa 600 chili.

Dal proseguo delle indagini si è risaliti a una ditta di meccatronica, responsabile dell'illecito affidamento del materiale trovato a bordo. Veniva pertanto accertata la responsabilità da parte del titolare della ditta, anch'egli di nazionalità italiana di 56 anni, deferito all’autorità giudiziaria quale mandatario del traffico e smaltimento illecito di rifiuti. Sono in corso ulteriori indagini per risalire a eventuali altri responsabili.