Trasportavano 500 colombi stipati in piccole gabbie, ma senza autorizzazione

Trasportavano 500 colombi ammassati in delle piccole gabbie senza nessun tipo di autorizzazione. Succede a Guidonia dove i carabinieri Forestali della Città dell'Aria hanno sorpreso due uomini nei pressi del casello autostradale di via di Casal Bianco per poi multarli.

I militari hanno accertato il trasporto su un furgone Iveco di un carico di 500 volatili, stipato all'interno di 20 piccole gabbie, senza nessuna autorizzazione al trasporto degli uccelli.

Identificati i due uomini a bordo del furgone, residenti a Isola Liri e Bovile Ernica, Comuni della provincia di Frosinone, i due sono poi stati multati dai carabineiri forestali con una sanzione di 2mila euro per non essere in possesso di nessuna autorizzazione al trasporto di animali vivi e per altri 430 euro per non aver compilato il modulo necessario per la movimentazione di volatili.