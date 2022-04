Trasforma negozio di souvenir in appartamento e lo affitta

Aveva trasformato il magazzino di un negozio di souvenir in un appartamento e lo aveva addirittura affittato. Succede in una delle strade del centro storico di Roma, dove le pattuglie del gruppo sicurezza sociale urbana della polizia locale hanno accertato l'abuso messo in atto dal gestore di un esercizio commerciale, un 38enne di nazionalità bengalese.

L'uomo aveva appunto trasformato illegalmente il magazzino, confinante con l'attività, in una abitazione, che a sua volta era stata affittata ad un ragazzo italiano di 25 anni, trovato all'interno durante i controlli, avvenuti in collaborazione con il personale dei sarabinieri di Piazza Farnese.

Nell'appartamento rinvenuta anche una modesta quantità di stupefacente. Per tale motivo, il 25enne è stato sanzionato per detenzione della sostanza per uso personale. A seguito degli illeciti riscontrati, nei confronti del gestore oltre alla denuncia per il cambio di destinazione d'uso sono state elevate sanzioni di importo superiore ai 500 euro. Una cifra che potrebbe aumentare al termine degli accertamenti, tuttora in corso, per altre presunte anomalie, riguardanti anche l'affitto del locale.