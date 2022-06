Trascinato dalla corrente, operaio muore mentre fa il bagno

Tragedia mercoledì 29 giugno a Passoscuro, in spiaggia. Un uomo di 50 anni è morto annegato mentre stava facendo il bagno, in uno specchio d'acqua antistante uno stabilimento. La vittima, un operaio dell'Ecuador e residente a Roma, secondo quanto ricostruito sarebbe entrato in acqua nonostante la bandiera rossa di segnalazione pericolo, issata.

Il vento di ieri, infatti, aveva generato onde e correnti minacciose. Il 50enne, entrato in mare, non è più riemerso. Portato a riva dagli assistenti bagnanti, i medici del 118 hanno tentato rianimarlo ma senza riuscirsi. Sul posto i carabinieri di Passoscuro che indagano.

"Seppur intervenuti con grande professionalità, i soccorsi partono da lontano e spesso si trovano davanti al fatto compiuto. Sarebbe servita un'ambulanza e un posto di primo soccorso abilitato ad intervenire, ma Passoscuro non ha nulla", ha commentato Stefano Calandra, vicecommissario della Lega a Fiumicino: "È inaccettabile questo abbandono. E pensare che 30 anni fa a Passoscuro avevamo un presidio, in via Torralba. Siamo andati indietro invece che in avanti. Passoscuro non merita questo trattamento, e andare al mare deve essere un momento di gioia e rilassamento, non una scommessa con la morte".