Picchiato e derubato dell'auto al ritorno dalla festa aziendale. Lui si aggrappa e viene trascinato

Era con l'auto accostata a bordo strada, quando un uomo ha aperto la portiera della vettura e lo ha aggredito per rubargliela. Lui, un romano di 50 anni, ha tentato una reazione e si è aggrappato alla portiera dalla macchina, ma è stato trascinato per diversi metri. È quanto successo venerdì notte.

È la storia di Giandomenico. "Un cuore sensibile, troppo per questo mondo assurdo", lo descrivono i colleghi che hanno organizzato una raccolta fondi per aiutarlo. In poco tempo, grazie a cento donazioni, sono stati messi insieme 10mila euro. Giandomenico aveva posteggiato a breve distanza alla stazione Termini per raggiungere i colleghi alla cena di fine anno.

Di ritorno è stato aggredito. "Lo hanno riempito di botte", hanno raccontato i suoi colleghi. Il 50enne, che ha dato l'allarme, è stato trovato ferito in via Cernaia. Soccorso, è stato portato poi in codice rosso all'Umberto I. Non sarebbe in pericolo di vita, ma ha riportato la mandibola rotta e sarà operato.

Gli agenti delle volanti e del distretto Viminale, presa la segnalazione, hanno battuto la zona di Castro Pretorio e dell'Esquilino, intercettando l'auto in fuga in via Marsala.

Da lì ne è nato un inseguimento fino al sottopasso Turbigo, a Termini, con l'auto in fuga speronata dai poliziotti. Il ladro, un 45enne, è stato fermato poco dopo e sottoposto a fermo per rapina aggravata e lesioni personali.

Saputa la notizia, i colleghi di Giandomenico si sono prodigati per aiutarlo: "Un mese fa ha festeggiato il compleanno, ma è solo al mondo. Ha accudito sino all'ultimo la madre anziana a cui ha dedicato l'intera vita, sacrificando tutto e tutti. La mamma è mancata lo scorso anno. E da allora è solo. Lavora part time perché ha sempre dovuto seguire la mamma. Guadagna 800 euro", lo abbiamo voluto aiutare con una raccolta fondi su Gofundme.