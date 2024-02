L'accordo su Telegram e poi la rapina: appuntamento trappola per il pusher

Appuntamento trappola. Vittima un giovane spacciatore. Un accordo per la compravendita di droga su Telegram terminato con un pestaggio e la rapina della "merce" e dei soldi. Costretto alle cure dell'ospedale un ragazzo di 22 anni. Il tranello a Casal de' Pazzi nel pomeriggio dello scorso 5 febbraio.

Sono da poco passate le 17:00 quando il 22enne si reca nel quartiere del IV municipio Tiburtino. Deve consegnare hashish e cocaina che un ragazzo ha ordinato tramite un canale Telegram. Lo spacciatore si reca sul posto con un amico e trova ad aspettarlo quattro giovani romani. Tutto sembra procedere senza intoppi. Il pusher viene accompagnato in una cantina di un condominio di via Angelo Sismonda, un posto tranquillo, lontato da occhi indiscreti, dove fare lo scambio droga-soldi con l'amico che li aspetta nell'auto fuori dalla palazzina.

Una volta nel seminterrato scatta però la trappola. I quattro amici aggrediscono e minacciano il 22enne. Accerchiato viene picchiato con un bastone e poi rapinato di soldi - circa 750 euro - e della droga che aveva portato da vendere. Lasciato in terra la banda scappa. A chiamare il 112 è poi l'accompagnatore del pusher, preoccupato dal ritardo del 22enne.

Sul posto intervengono le volanti della polizia e le ambulanze del 118. La vittima fornisce una prima testimonianza che permette ai poliziotti di scovare poi i quattro aggressori. Quattro giovani, fra cui l'autore materiale dell'aggressione un romano di 26 anni - arrestato per rapina. Identificati i complici sono invece stati denunciati per concorso in rapina. Affidato alle cure del personale medico il 22enne è stato invece trasportato al policlinico Umberto I dove è stato medicato e dimesso. Sequestrate alcune dosi di droga è stata informato il magistrato di turno.