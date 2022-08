I trapper alla vaccinara più noti per gli arresti che per le canzoni

Piaccia o meno, la musica trap ha generato un linguaggio nuovo. Espressioni al limite del comprensibile, cantanti con "Rolly" (intesi come Rolex) al polso, armi finte nei video, droghe sdoganate sui social, violenza e quel messaggio di criminalità e musica che scimmiotta l'America dell'hip hop.

Eppure, tra gli artisti del genere che usa "sku sku" come intercalare - usato spesso nei brani per riprodurre il rumore di un pneumatico di un macchinone in partenza che sgomma sull'asfalto - a Roma ce ne sono diversi e recentemente sono finiti agli onori della ribalta più per i fatti di cronaca che per le loro canzoni.

Gli ultimi due trapper romani a finire nei guai sono stati 'Traffik', al secolo Gianmarco Fagà, e Elia Di Genova, conosciuto come 'Elia 17 Baby'. Entrambi già in passato, finiti al centro di una serie di indagini. Il primo, insieme ad un altro trapper, il milanese 'Jordan Jeffrey Baby', questa volta è finito in cella per aver rapinato un operaio 41enne nigeriano della sua bicicletta e dello zaino.

Traffik arrestato con Jordan Jeffrey Baby

'Traffik' e 'Jordan Jeffrey Baby', armati di coltello e al grido di "vogliamo ammazzarti perché sei nero", hanno aggredito alla stazione di Carnate, a Monza, uno straniero. I due sono comparsi all'improvviso, dalle scale di accesso ai binari a torso nudo con le t-shirt a coprire loro le spalle. Una aggressione ripresa in video e postato sui social. Arrestati, per loro la misura cautelare è stata convalidata dal gip di Monza.

Traffik in passato era già stato accusato, nel settembre del 2021, di maltrattamenti ai danni della sua ex fidanzata e di resistenza a pubblico ufficiale. Fu accusato anche di aver aggredito e tentato di rapinare nel marzo del 2019 alla stazione Termini, tre adolescenti loro fan e di aver picchiato un bengalese. Con lui, per quell'episodio, finì nei guai con la legge anche Gabriele Magi, un altro trapper romano conosciuto come 'Gallagher'.

'Elia 17 Baby' arrestato

I protagonisti della trapper, d'altronde, fanno più notizia così. Ventenni italiani di prima o seconda generazione accomunati dal divincolarsi nel mondo musicale in cui il riscatto sociale si ostenta con i soldi, il lusso e la bella vita. I testi dei loro brani sono pieni di riferimenti a rapine, aggressioni e faide. Violenza che si accompagna a controversi video musicali e sempre più spesso vicini alla realtà, la loro.

E se 'Traffik' è stato arrestato per rapina con tanto di insulto razziale, l'accusa mossa a 'Elia 17 Baby' è ancora più grave: tentato omicidio. Il trapper romano, secondo la ricostruzione dei carabinieri, avrebbe accoltellato un uomo che rischia la paralisi.

Dopo l'aggressione finita nel sangue 'Elia 17 Baby' era scappato trovando riparo in un alloggio a Cannigione ed è stato rintracciato in un hotel di Porto Cervo, ospite di un amico, da dove è stato preso in consegna dai carabinieri. Il giovane trapper era salito agli onori della cronaca anche nel 2021 quando finì nei guai per una rissa con alcuni turisti a Villa Borghese. Vicenda poi documentata dallo stesso 'Elia' sui propri social, dove è seguito da milioni di persone.

Aggressioni e pestaggi suoi social

Ostentare e dimostrarsi capo branco. Parole d'ordine che non solo i sopracitati trapper hanno messo in pratica. Nel 2020 fece notizia l'arresto di Alex Refice, trapper romano noto come 'Sayanbull' e Omar Ilunga Nguale, alias 'Ion'. I due, insieme ad altri due giovani pugili, furono arrestati e accusati dalla Digos per una serie di pestaggi violenti, prima ai danni di alcuni "colleghi" e poi contro uno straniero. Una aggressione, quest'ultima, contornata da uno sfondo razziale. Botte e insulti diffuse su Instagram e che ancora si trovano su Youtube in qualche frame.

Violenze, in quel caso, avvenute tra marzo e aprile scorso, in pieno lockdown da coronavirus. Immagini che secondo la Digos avrebbero evidenziato "l'ostentazione della brutalità con la quale le vittime sono state ripetutamente colpite fino a subire serie lesioni personali". On line, oltre il pestaggio allo straniero colpito con un calcio in faccia, finì anche l'aggressione ai danni di 'Gallagher' ed altri trapper rivali, 'Ski' e 'Wok', ripresi mentre venivano picchiati da 'Sayanbull' e dai suoi amici pugili. Un video che raggiunse in poco tempo circa mezzo milione di visualizzazioni finendo primo tra le tendenze di YouTube.

Milano trap - criminale

Ma non solo Roma. La dimensione "criminale" dei trapper è infatti senza confini territoriali. A fare compagnia ai vari 'Elia 17 Baby' e 'Traffik', ci sono altri diversi colleghi. Solo a Milano negli ultimi anni sono tanti ad essere finiti al centro di indagini: da 'Baby Gang' a 'Neima Ezza' del collettivo 'SevenZoo' fino a 'Kappa24K' e 'Simba La Rue'. Quest'ultimo coinvolto in una faida musicale con il rivale padovano 'Baby Touche' si sarebbe reso protagonista di almeno due aggressioni prima di essere lui stesso vittima di un agguato in cui ha rischiato di morire.

Personaggi tatuaggi, con video pieni di soldi e ragazze, che colorano il variegato panorama musicale trap in cui spesso la violenza viene usata per acquisire consenso e popolarità sui social, quasi più della musica. Una caratteristica indispensabile per vendersi sui social, aumentare le visualizzazioni e gli ascolti dei video e delle canzoni. Un modo estremo per accaparrarsi contratti discografici e diventare influencer da centinaia di migliaia di euro.