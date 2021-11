Natale a Roma, piazze e vie dello shopping con transenne e chiusure: ecco come saranno le feste

Piazze e vie dello shopping contingentate e transennate, chiusure ad hoc in caso di eccessivo assembrano e in caso la curva dei contagi lo richiedesse anche l'ipotesi di utilizzare le mascherine all'aperto, provvedimento che, per altro, vedrebbe favorevole anche l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato: è l'ipotesi allo studio per Roma, con le nuove misure che potrebbero essere introdotte in vista del Natale come avvenuto lo scorso anno.

La Prefettura, in sostanza, ha in mente di rimettere in campo di cosiddetto 'Modello Roma'. Se ne discuterà nelle prossime riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. Di fatto torneranno i percorsi anti assembramenti nelle strade dello shopping, controllati dalle forze dell'ordine che utilizzeranno le transenne per contingentare le piazze.

Strumenti utili per salvare il periodo natalizio e non fermare la ripresa economica di bar, ristoranti e negozi, dopo lunghi mesi di difficoltà dovuti alle restrizioni per la pandemia. Saranno probabilmente messi in campo speciali piani di vigilanza, ai quali parteciperanno non solo polizia, carabinieri e Finanza ma anche, la polizia locale e i volontari della protezione civile.

Non è escluso anche che piazze storiche e luoghi della movida - come è già successo a Trastevere e a Monti - e dello shopping, ci possano essere chiusure e limitazioni utilizzando contapersone come avviene per le manifestazioni. Il modello attuato lo scorso anno potrebbe dunque essere rispolverato. "Check point" che potrebbero essere adottati anche in piazza del Popolo, piazza di Spagna, Largo Goldoni e Largo Chigi. In queste strade, qualora le vie principali superassero la 'soglia di saturazione', il transito delle persone verrà distribuito in maniera omogenea sulle vie adiacenti anche attraverso le transenne.

Moduli simili saranno adottati in via Cola di Rienzo, via Ottaviano, viale Giulio Cesare e via Candia. Il principio resta quello dell'anno scorso: contingentare il numero di accessi e non di chiudere le strade a priori. Le chiusure "stop and go", come le definisce la Prefettura, potrebbero esserci anche nelle stazioni della metropolitana A, Spagna e Flaminio dalle 10 alle 20 durante i week end.

I nuovi provvedimenti dovrebbero scattare già nella prima settimana di Natale in modo che siano rodati per la prima festa di dicembre, quella dell’Immacolata, ma già in questa settimana ci sarà un piccolo banco di prova: il black friday che potrebbe fungere da test per un possibile piano natalizio.