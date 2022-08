Rapinata in strada da una banda, poi la richiesta di riscatto

Prima è stata rapinata in strada, poi chi le aveva portato via il cellulare l'ha contattata per chiedere un riscatto. Un cosiddetto "cavallo di ritorno", una tecnica estorsiva per ottenere soldi e restituire al proprietario la merce rubata.

In questo caso però la vittima, una transessuale brasiliana di 34 anni, ha avuto il coraggio di allertate la polizia e fare arrestare uno dei ladri. Gli altri due, i complici, sono invece riusciti a fuggire. È quanto successo all'altezza del civico 92 della via Prenestina. La banda, in tre, hanno rubato la borsa alla trans brasiliana con all'interno 100 euro, ne hanno chiesti 500 per la restituzione.

Nella borsa, infatti, oltre i contanti c'era anche un postepay e uno smartphone Oppo. "Se li rivuoi, pagaci", il monito dei ladri. Ma il loro piano è andato a vuoto grazie all'intervento dei poliziotti del reparto volanti di Roma, allertati proprio dalla 34enne brasiliana. Dopo essersi accordati per la riconsegna previo pagamento di un riscatto, è scattato il blitz.

L'appuntamento in un bar di via Prenestina, dove gli agenti sono entrati in azione. Due sono riusciti a fuggire, mentre il terzo, un egiziano di 30 anni, è stato bloccato dalla polizia che ha eseguito un fermo per furto aggravato e tentata estorsione in concorso.