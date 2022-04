Colpita a colpi di cocci di bottiglia in strada

Aggressione sabato notte a Roma dove una trans colombiana è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso dell'ospedale Vannini. Giunta in codice giallo, ha riportato una ferita lacero contusa ad una coscia.

Al 112 è giunta una segnalazione per una lite tra trans a colpi di cocci di bottiglia in via Conte di Carmagnola. La persona ferita non è in pericolo di vita e sull’episodio indagano i carabinieri del Nucleo Radiomobile.