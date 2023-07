Viale Togliatti: lite finisce a coltellate, ferite due transessuali

È finita a coltellate con due persone ferite una furibonda lite scoppiata in strada fra tre transessuali. Due le meretrici costrette alle cure dell'ospedale con una terza trans poi arrestata dalla polizia. È accaduto in viale Palmiro Togliatti, nella zona del mattatoio di largo Pascali. A richiedere l'intervento al 112 un utente dopo aver visto una donna riversa in terra in una pozza di sangue con una ferita al braccio. Sul posto la polizia ha poi trovato una cittadina brasiliana, colpita alla schiena sempre con un coltello.

Le violenze poco dopo le 7:00 di venerdì 28 luglio all'altezza del civico 1060 di viale Palmiro Togliatti, nella zona dove la domenica si svolge il mercato di Porta Portese 2. Ferite in strade due trans, entrambe brasiliane. Affidate alle cure del 118 sono state trasportate entrambe al policlinico Casilino. Ferita al braccio una 38enne ne avrà per 25 giorni, l'altra - una 33ennne, colpita alla schiena è stata invece refertata con 10 giorni di prognosi.

A chiudere il cerchio ci ha poi pensato la polizia. Tornati sul luogo dell'aggressione gli agenti hanno trovato una terza transessuale, brasiliana di 37 anni, con le mani ancora sporche di sangue. Accompagnata in commissariato è stata arrestata con le accuse di lesioni personali aggravate e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.