Si guasta un mezzo sulla Prenestina: da Centocelle al Pigneto mezz'ora senza tram

Mezz'ora senza tram in piena ora di punta. Caos sulla via Prenestina nella mattinata di oggi, lunedì 27 novembre. All'altezza di largo Irpinia un tram della linea 514 (linea che somma i percorsi di 5 e 14) si è bloccato a causa di un guasto. Sono da poco passate le 8 e a seguire, nei minuti successivi, una lunga fila di convogli verdi si è formata. Se nel primo caso è stato subito chiaro il destino dei pendolari (scendere e trovare un'alternativa o farsela a piedi, ndr) nei tram successivi il deficit di informazione è stato totale, con gli utenti rimasti a lungo nei mezzi, senza sapere se il servizio sarebbe o meno ripreso.

Il prolungarsi dell'attesa ha portato in diversi a scendere e a rendersi conto da soli del guasto e del blocco praticamente totale. Non sono mancati attimi di tensione con alcuni utenti infuriati contro gli autisti: "State scioperando, non è possibile che si guasti un tram e si blocchi un intero servizio". Il tutto è avvenuto con l'ormai conclamato silenzio del servizio su X di Infoatac, un tempo puntuale nel segnalare il minimo guasto, oggi ridotto a un inutile quanto disarmante silenzio.