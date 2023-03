Il motorino parcheggiato sui binari che ha bloccato i tram della linea 2

Ha lasciato il motorino a ridosso dei binari ed è andato via. Peccato che il mezzo a due ruote fosse troppo vicino ai binari: risultato? Tre tram della linea 2 fermi per circa trenta minuti con l'attivazione dei bus navetta. Il fenomeno del giorno si è materializzato nel primo pomeriggio di giovedì 2 marzo a piazzale Flaminio. Una zona trafficata, tanto che in molti hanno filmato la scena poi diffusa sui social anche da The Roman Post e Welcome To Favelas.

In tanti si sono chiesti come mai nessuno avesse spostato di peso il motorino. La risposta dall'account Twitter di Atac: "Sarebbe opportuno parcheggiare in maniera civile e non intralciare la marcia del trasporto pubblico. In questi casi occorre attendere i tempi tecnici di invio del carrogrù. Nel frattempo dobbiamo attiviamo bus navetta per garantire la continuità del servizio".