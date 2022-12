Il tram 2 si blocca, un guasto elettrico manda in tilt la linea

La linea del tram 2 è in tilt da ieri, 26 dicembre. Problemi che perdurano anche oggi e che hanno costretto Atac a interrompere il servizio. Stando a quanto ricostruito da RomaToday, nella giornata di Santo Stefano si è verificato un corto circuito nella galleria dei servizi di piazza Manila, che ospita i cavi elettrici di diverse società.

Il problema, che non riguarda la linea Atac, ha costretto i vigili del fuoco a intervenire. Fatto sta che per permettere la risoluzione del problema, la linea è stata interrotta. A sostituire la tratta ci sono le navette bus che verso piazza Mancini partono da piazzale Flaminio, al capolinea difronte i binari tram in comune alla fermata linea bus 490. Verso piazzale Flaminio, invece, partono da piazza Mancini: piazza di fronte capolinea tram.

I problemi elettrici, ieri, hanno riguardo pure i tram 3 e il 19. Per tutta la giornata di ieri sono stati sostituiti dai bus che hanno coperto il tratto tra piazza Galeno e piazza Risorgimento.

Non solo i tram, però. Questo martedì mattina è stato accompagnato anche da altri disguidi elettrici alla linea A. Dalle 6:30 alle 7:30, le metro ha funzionato a singhiozzo per un problema alla linea di contatto alla linea elettrica risolto in un'ora. Non sono stati segnalati gravi problemi per l'utenza.