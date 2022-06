Parioli: deraglia il tram 19

E' deragliato per la presenza di un ostacolo sui binari. Paura ma nessun ferito sul tram della linea 19, sviato dalla sede tranviaria mentre transitava nella zona dei Parioli. E' accaduto nel pomeriggio di giovedì in via Ulisse Aldovrandi, con il mezzo pubblico poi riportato in deposito dopo l'intervento della squadra dei soccorritori di Atac.

Uscito dai binari in prossimità di una curva, il tram ha deragliato ed ha dovuto interrompere la propria corsa. Una linea servita, oltre che dal 19, anche dal tram della linea 3L, impossibilitato a sua volta a svolgere regolare servizio a causa della presenza dell'altro tram deragliato.

Da qui l'attivazione dei bus sostitutivi, nella tratta Galeno-Valle Giulia-Risorgimento. Rimosso il tram le linee hanno ripreso il loro regolare percorso.