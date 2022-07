Deraglia il tram 19: paura a bordo

Non è la prima volta che il tram deraglia in via Ulisse Aldovrandi. Era infatti lo scorso 17 giugno quando un treno della linea 19 sviò dai binari facendo sobbalzare i passeggeri ed il conducente che si trovavano a bordo del mezzo pubblico. A distanza di poco più di un mese un altro "svio", sempre sulla stessa strada che costeggia il Bioparco dal Pinciano alla zona di Valle Giulia, ai Parioli. Proprio qui, all'altezza della galleria nazionale d'arte moderna ha deragliato un treno della linea 19. A parte la paura nessuno è rimasto ferito.

Scesi i passeggeri presenti sul tram, la linea è stata temporaneamente interrotta ed il servizio delle linee tram 3L e 19 limitato a piazza Galeno. Attivati i bus sostitutivi con la navetta fra Galeno, Valle Giulia e Risorgimento, una volta rimosso il tram le corse sono riprese progressivamente.