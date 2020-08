Tragedia a Passoscuro: uomo muore dopo un malore in acqua

Tragedia sulla spiaggia di Passoscuro. Nella mattinata di ieri, venerdì 14 agosto, un uomo è morto a seguito di un malore in acqua. I fatti poco dopo le 11: i bagnini di un lido hanno notato il bagnante annaspare. Immediato il soccorso in mare, con l'uomo trascinato a riva. Qui sono iniziati i tentativi di rianimazione, durati oltre mezz'ora. Nel frattempo sono stati allertati i soccorsi, materializzatisi durante la rianimazione sotto forma di un eliambulanza. Vano però ogni intervento come ogni tentativo di rianimare l'uomo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto gli uomini della guardia Costiera.