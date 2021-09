Allagamento nel tunnel della Tangenziale, galleria chiusa: code e rallentamenti, traffico in tilt

Mattinata difficile a Roma a causa della chiusura della Galleria della Nuova Circonvallazione interna. Secondo quanto comunica Astral infomobilità a causare la chiusura è un allagamento dovuto ad un problema tecnico alla pompa di sollevamento. La chiusura a partire dalle 6.00 con la polizia locale che ha fatto convergere sul posto numerose pattuglie provenienti dai gruppi Pronto Intervento Traffico, V Prenestino e Casilino, IV Tiburtino, VII Tuscolano e II Parioli.

Si segnalano sette chilometri di coda in entrata a Roma sull'A24. Da est a nord di Roma le cose non vanno meglio: pesanti infatti i rallentamenti tra via dei Campi sportivi e Batteria Nomentana in direzione San Giovanni. Ingorgo particolarmente pesante nella zona del Ponte della Valli. In tilt anche le diramazioni limitrofe: sulla Salaria sono segnalate code fino all'Aeroporto dell'Urbe. Problemi anche nella zona di Corso Francia.

Sul posto è intervenuta Acea che ha ripristinato il guasto, aspirando l'acqua. Alle 8.30 la riapertura della strada.