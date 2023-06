A Roma piove e il traffico va in tilt: strade allagate e code nel quadrante sud est della capitale

La pioggia attesa è arrivata e la mattinata è intensa per chi ha deciso di utilizzare l'auto per raggiungere il posto di lavoro, l'università e per accompagnare i propri figli a scuola.

Tante le segnalazioni di traffico e code a Roma, soprattutto nei quadranti sud ed est della città. Il tratto urbano della a24 e il raccordo anulare con gli svincoli tra Casilina e Anagnina sono stati i più caldi già dalle prime ore di oggi, lunedì 5 giugno.

Luceverde ha segnalato anche allagamenti e possibili rallentamenti a piazza del Lavoro, nella zona Eur, sulla Colombo, sulla Laurentina e sull'Ostiense. A complicare la questione anche diversi tamponamenti come in via Druso, all'altezza di piazza di Porta Metronia - snodo importante per la viabilità romana, e in via dell'Almone, all'altezza con via Appia Nuova.

Sull'autostrada A1 Milano-Napoli, a causa di un incidente ora risolto, avvenuto nel tratto compreso tra Ferentino e Anagni in direzione Roma all'altezza del km 605, nel quale un autovettura in maniera autonoma ha perso il controllo si sono registrati otto chilometri di coda.

Le previsioni per oggi

L'allerta meteo prevista per la mattinata di oggi, cesserà nel corso della giornata. Secondo gli esperti di 3bMetro, a Roma oggi sono attesi "cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 5mm di pioggia nelle prossime ore". Durante la giornata "la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3164m", spiegano.