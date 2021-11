Cantieri, incidenti e traffico: le strade di Roma sono da bollino rosso

Ancora una giornata campale per chi ha scelto di mettersi al volante a Roma e sulle arterie intorno a fuori al Grande Raccordo Anulare. Tra pioggia, cantieri e traffico, in molti si sono trovati imbottigliati tra le arterie che collegano la città. Stando a quanto riporta Luceverde, si segnalano code sul Gra tra Casilina e Centrale del Latte e tra la A24 e l'Appia

Traffico alimentato dalla pioggia caduta sulla Diramazione Roma Sud e sulla Diramazione Roma Nord tra il bivio dell’A1 e il Gra. Pioggia anche sulla A12 Roma-Civitavecchia tra il bivio della Roma-Fiumicino e quello dell’Aurelia. Code registrate nell'ora di punta anche tra il Raccordo Anulare e Corso Francia, in direzione della Tangenziale est, tra Monteporzio Catone e il Raccordo Anulare, tra la Tiburtina e la Salaria, tra la Flaminia e la Cassia e tra il Gra e viale Isacco Newton.

Non solo. In via Ardeatina, a causa di un guasto ad una conduttura idrica, è stato chiuso un tratto di strada tra via di Torricola e via di Grotta Perfetta. E poi ci sono gli incidenti. Almeno due quelli di rilievo. Il primo sul viadotto della Magliana lo comunica Astral Infomobilità, che ha causato code sulla Roma-Fiumicino dal Gra a Magliana. L'altro, invece, nella Galleria Giovanni XXIII, con code tra via della Pineta Sacchetti e via del Foro Italico in direzione San Giovanni.

Ad aggravare la situazione, i tanti cantieri in città. A Vigne Nuove, lavori a via Imer e a via Anselmi, deviate le linee di bus 80, 334, 341, 360. Qui le linee 80, 334 e 350, in direzione piazza Venezia, Grottarossa e Nuovo Salario, da viale Baseggio proseguono su largo Visconti, via delle Vigne Nuove, via Cervi, via Amalia Bettini, poi normale itinerario. La 341 (comprese le corse scolastiche), verso Ponte Mammolo passa, da viale Baseggio, per largo Visconti, via delle Vigne Nuove, quindi riprende il percorso consueto. Temporaneamente sospese le fermate numero 73724–73725–72313–79349–78281–80668-80669.

Chiusa, per lavori, invece via di Brava nel tratto compreso tra via del Pescaccio e via della Maglianella. Deviata (in entrambe le direzioni) la linea 906 che salta temporaneamente 11 fermate. Inoltre, sino al 3 dicembre, ci saranno lavori sulla rete del gas in via Flaminia, tra via Fracassini e via Canina, tratto di strada che è vietato al transito dei veicoli. Il traffico in arrivo da via Flaminia/Ponte Milvio e da corso Francia, all'altezza di piazzale Manila è instradato su via Fracassini e largo Sarti. Da qui prosegue verso il lungotevere Flaminio e da via Canina continua su via Flaminia in direzione del Centro. Deviate le linee 2bus, S03, C3, n3s e n201. Percorrono via Fracassini, il lungotevere Flaminio, via Canina e via Flaminia. Temporaneamente disattivate tre fermate.

Tra Marconi e Ostiense, resta chiuso al traffico, conseguenza di un incendio, il Ponte dell’Industria. La viabilità alternativa: per i veicoli provenienti dalla Magliana si suggerisce di passare per ponte Marconi, quindi viale Marconi o il lungotevere Ostiense. Per chi invece arriva dalla Portuense e dalla Gianicolense, l’alternativa è di transitare su Ponte Testaccio, quindi lungotevere Aventino o via Marmorata. Anche per coloro che provengono dal Gianicolo o da Trastevere si suggerisce l’uso di Ponte Testaccio.