Piove e Roma si blocca: traffico in tilt e ressa in metropolitana

La pioggia, i mezzi pubblici che non ispirano fiducia, tamponamenti e strade chiuse. Roma è in tilt. La mattinata di oggi, mercoledì 10 maggio, è stata un inferno per chi ha dovuto raggiungere il posto di lavoro, l'università e la scuola.

Rallentamenti al traffico vengono segnalati da Luceverde in via Ostiense, via Appia Nuova, Lungotevere, Laurentina, Tangenziale Est e Cassia. Da incubo anche mettersi in marcia sulla Cristoforo Colombo, via del Mare e sulle carreggiate del raccordo che affacciano sui quadranti sud-est della città. Si segnalano code anche in uscita della batteria Nomentana e l'altezza di Portonaccio per un incidente.

Ad aumentare il traffico sulla grandi arterie anche la pioggia e le strade chiuse come in zona Corso Francia, dove permane la circolazione vietata per i mezzi pesanti di massa superiore a 3,5 T tra la galleria Fleming e la galleria Giovanni XXIII in entrambe le direzioni a causa delle condizioni del ponte. Quindi le strade limitate per le voragini come al Fleming, Parioli e Torpignattara.

E poi ancora la metro. Gli snodi di Piramide, Termini e San Giovanni sono stati presi d'assalto. File sulle banchine e dentro alle stazioni, per non parlare dei convogli pieni. I problemi più grandi sulla tratta della metro A tra San Giovanni e Termini e sulla linea B con l'ormai consueto problema delle corse a frequenza elevata, come accaduto anche ieri.