Trasportano lamiere e parti di mobili nel furgone: denunciati per traffico illecito di rifiuti

Trasportavano su furgone lamiere, parti di mobili e materiale di scarto della lavorazione del legno senza fornire alcun titolo per tale attività. Rifiuti pronti a essere gettati senza permesso in zona Collatina.

A fermarli, dopo un controllo, una pattuglia dell'unità sicurezza pubblica emergenziale della polizia di Roma Capitale. Due uomini di 46 e 24 anni, sono stati fermati nel corso delle consuete verifiche in zona per contrastare il fenomeno dell'abbandono illegale di rifiuti: a bordo di un

Al termine sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 6000 euro. Nei confronti del quarantaseienne, già con precedenti per reati ambientali, si è proceduto anche per guida senza patente. L’autocarro è stato posto sotto sequestro, così come il materiale trovato al suo interno