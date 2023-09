A Roma è tornato il traffico: disagi per la chiusura della Galleria Giovanni XXIII e per il cantiere di piazza Pia

Rientro all'insegna del traffico quello dei romani in questo primo lunedì di settembre. In particolare è il quadrante nord della città quello a soffrire i maggiori disagi. Colpa della chiusura della galleria Giovanni XXIII, chiusa da domenica mattina per un incidente che ha comportato la rottura di una tubatura, con conseguente allagamento del tunnel.

Operai Acea sono al lavoro nel tratto tra Camilluccia e Trionfale: fuori dal tunnel ingorghi e code. Astral Infomobilità e LuceVerde segnalano traffico sulla tangenziale, soprattutto in direzione Pineta Sacchetti.



Altra situazione difficile è quella del lungotevere, all'altezza della città del Vaticano. "Colpa" del cantiere di piazza Pia che comporta delle deviazioni. La viabilità su Ponte Vittorio Emanuele II è diventata a doppio senso di marcia, mentre su via della Traspontina e via San Pio X è invertita la direzione di marcia. Da piazza Adriana svolta obbligatoria a destra verso via delle Fosse di Castello.

A Prati modificata la viabilità. Viale Angelico, dal 28 agosto all'8 settembre divieto di transito sulla carreggiata laterale tra via Sabotino e via Monte Nero in direzione di piazzale Maresciallo Giardino. QUI TUTTI CAMBIAMENTI

Altri rallentamenti sono segnalati sulla via Ostiense e sulla Tiburtina.