Maltempo, manifestazioni e traffico: giovedì strade da bollino rosso

L'allerta meteo per oggi, giovedì 24 novembre, una serie di manifestazioni programmate e gli immancabili cantieri. Sarà una giornata di passione per chi si metterà al volante o sceglierà autobus o tram per spostarsi in città. Già dai primi momenti degli orari di punta, nell'area urbana di Roma e nelle grandi arterie, si sono registrate code.

Traffico e incolonnamenti tra il Grande Raccordo Anulare e la Tangenziale est, code tra la Casilina e l'Ardeatina, tra il Gra e viale Tor di Quinto, tra Monti Tiburtini e viale dei Campi Sportivi, tra Casal Lumbroso e via di Porta Pertusa, tra via Braccianese e via dei Due Ponti, e tra viale Parco de' Medici e via Cristoforo Colombo senza contare la Salaria e la Tiburtina. Pioggia copiosa e traffico anche sulla A24 e la Diramazione Sud. Ma non c'è solo l'allerta meteo e gli incolonnamenti da tenere in considerazione.

Oggi, a Roma, sono infatti in programma una serie di manifestazioni. Dalle 15 alle 19, sit-in sulla piazza del Campidoglio promosso dal Movimento per il diritto all'abitare. Possibili ripercussioni sulla viabilità al momento dell'arrivo e del deflusso dei partecipanti. Dalle 8 alle 14, in piazza dei Santi Apostoli, manifestazione sindacale della Uil. Prevista la partecipazione di 500 persone. Dalle 9 alle 12, a piazza Irnerio, manifestazione sindacale della “Fisacat Cisal Settore Commercio”, per protestare contro il licenziamento di alcuni lavoratori dell’azienda Carrefour.

Al Casilino dalle 14 alle 16,30, in piazza Francesco Zambeccari, si svolgerà “un’assemblea pubblica in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne”. Possibili rallentamenti. E poi c'è la visita del Presidente Francese Macron a Roma condivieti di sosta e rimozioni in via Lombardia e in un'ampia zona compresa tra via del Corso, largo Chigi e via del Tritone.

Ulteriori divieti in via XXIV Maggio e nella zona di piazza Farnese. Inoltre, dalle 16, scatteranno chiusure al traffico su via del Corso (tra via di San Claudio e piazza Venezia), largo Chigi, piazza San Claudio e via del Tritone (tra piazza San Claudio e largo del Tritone). Saranno deviate le linee di bus 51, 52, 53, 62, 63, 71, 80, 85, 100, 117, 119, 160 e 492.