Roma caput ganja: la droga viaggia sui pullman low cost, 18 arresti

Il gip del tribunale di Trieste ha disposto la custodia cautelare in carcere per 18 cittadini nigeriani nelle regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte e Toscana, tutti indagati per traffico internazionale e dello spaccio di sostanze stupefacenti