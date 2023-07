Tir in avaria: code chilometriche in autostrada

Code chilometriche e auto ferme in coda sotto al sole cocente. Lunedì complicato per i veicoli in transito in autostrada. I disagi a partire dalle 9:45 del 24 luglio sulla A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Valmontone e il bivio con la D19 Diramazione Roma sud verso Firenze, all'altezza del km 583,2 il traffico transita su due corsie e si registrano 8 chilometri di coda a causa di un mezzo pesante fermo in avaria.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione di 5° tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia.

Al traffico diretto verso Firenze si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Anagni, percorrere la SS6 Casilina e rientrare in autostrada alla stazione di San Cesareo sulla Diramazione Roma sud, dalla quale proseguire verso la A1 Milano-Napoli in direzione di Firenze.