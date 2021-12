Due manifestazioni e cantieri in città: giovedì con traffico da bollino rosso

Nuova mattinata di passione per gli automobilisti che dalle prime ore del mattino di giovedì 2 dicembre, hanno iniziato a percorrere le strade di Roma, quelle dentro e fuori il Grande Raccordo Anulare. Code e traffico registrate a macchia di leopardo, con una situazione che nel corso della giornata potrebbe aggravarsi in centro per due manifestazioni in programma e con l'incognita maltempo, vista l'allerta meteo della Protezione Civile per oggi.

Le manifestazioni oggi a Roma

Due, come detto, le proteste in città. Dalle 9 alle 14 manifestazione degli ambulanti in piazza Bocca della Verità. Dalle 8 divieti di sosta sulla piazza; in via dei Cerchi, tra piazza della Bocca della Verità e via San Teodoro/via Ara Massima di Ercole. Previste circa 100 persone. Dalle 10 alle 14, manifestazione di protesta degli studenti dell'Accademia di Belle Arti davanti alla sede del ministero dell'Istruzione, a largo Bernardino da Feltre. Divieti di sosta e possibili chiusure, anche su viale Trastevere.

Lavori in corso

E poi ci sono i cantieri. Tra tutti quello noto tra Marconi e Ostiense, con il Ponte dell'Industria che da settimane ormai costringe chi abita in quelle zone a fare slalom da le vie della città. Fino a sabato 4 dicembre, inoltre, in Prati ci saranno le potature a viale delle Milizie. Tra le 7 e le 17, la strada è chiusa tra via Lepanto e piazza delle Cinque Giornate. Sempre tra le 7 e le 17, deviate le linee di bus 87, 89, 301, 490, 590 e 982.

I disagi al traffico

Tante le sono le strade che dalle 7 del mattino hanno già fatto registrare traffico consistente. Secondo Luceverde, si registrano code tra il bivio del Raccordo Anulare e il bivio della Tangenziale Est, code tra via Salaria e viale di Tor di Quinto verso la Galleria Giovanni XXIII, traffico rallentato tra Vvia di Marco Simone e via Nomentana, sul Raccordo tra Casilina e Cristoforo Colombo e tra Tor Bella Monaca e Bufalotta. Traffico rallentato anche tra via Antonio Silvani e via Salaria, via Tiburtina e Corso di Francia, tra Casal del Marmo e La Pisana, tra San Lorenzo e l'incrocio con viale Castrense, e tra Via San Lino Papa e Largo Agostino Gemelli.