Torvajanica, bambino di due anni rischia di annegare: il racconto del bagnino che lo ha salvato

Dopo Ostia, anche a Torvajanica un bagnino eroe ha salvato la vita ad un bambino, questa volta di appena due anni. È successo intorno alle 14 allo Stabilimento Cuba libre beach Club. Il piccolo stava facendo il bagno nell'acqua bassa, i genitori lo controllano con attenzione, ma non basta. Una corrente lo fa cadere a riva e il bimbo di 2 anni inizia a bere molta acqua.

Roberto Bocchini, il bagnino eroe che stava sorvegliando l'arenile, corre e lo soccorre immediatamente praticando tutte le manovre per far uscire l'acqua dai polmoni. Di lì a poco arriva l'ambulanza del 118 e l'eliambulanza. Il piccolo, portato al Grassi di Ostia, si salva. Sarà messo nel reparto di rianimazione monitorato, ma è fuori pericolo di vita fortunatamente.

"Era a riva con altri bambini in riva, i genitori erano vicini. Alcuni suoi amichetti sono andati in doccia, lui invece è rimasto lì e ha perso l'equilibrio, cadendo faccia in avanti, per colpa di un'onda. C'era una corrente anomala ieri - racconta Roberto Bocchini a RomaToday - Ho sentito un bagnante strillare e sono corso subito. L'ho visto rotolare tra le onde, l'ho preso e mi sono messo sul pattino di salvataggio con la testa verso il basso spingendo sulla schiena per fargli uscire l'acqua dai polmoni. Un signore mi ha anche aiutato a fargli aprire la bocca. Fortunatamente ha reagito, gli occhi erano vigili e ha ripreso a respirare. Siamo stati fortunati". Solamente mercoledì scorso, ad Ostia, un fatto analogo dove un bagnino ha salvatto un 15enne.