Operaio accoltellato alla gola, fermato il collega di lavoro

Ci sarebbero questioni lavorative dietro l’aggressione a colpi di taglierino in cui è rimasto gravemente ferito un operaio romano di 47 anni. A impugnare l’arma, secondo gli investigatori, un collega della sua stessa cooperativa, un 40enne di Pomezia arrestato per tentato omicidio.

Tutto è successo domenica mattina a Torvaianica, nella zona di Campo Ascolano. Qui i due si sarebbero incontrati e avrebbero iniziato a discutere, una lite rapidamente degenerata: il 40enne a un certo punto avrebbe estratto un taglierino colpendo il collega al fianco e al collo, ferite molto gravi che hanno reso necessario il trasporto in elicottero all’ospedale San Camillo.

Una volta arrivato in ospedale il ferito è stato subito portato in sala operatoria e sottoposto a intervento chirurgico. L’aggressore è stato invece rintracciato a casa dai carabinieri di Torvaianica e arrestato. I militari stanno ora indagando sulle cause alla base della lite, innescata pare da questioni di natura economica.