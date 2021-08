Serra di marijuana in casa: 21enne nei guai

Aveva allestito una serra di marijuana in casa. Per questo motivo è finito nei guai un 21enne romano, fermato a bordo di uno scooter in via di Torre Spaccata dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina dove, al termine di un accurato controllo, è stato trovato in possesso di circa 40 grammi di marijuana.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito ai militari di rinvenire ulteriori 97 grammi della stessa sostanza e una serra artigianale per la produzione di marijuana, completa di impianto di ventilazione, due deumidificatori, un termostato, una lampada e fertilizzanti. Il giovane è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.