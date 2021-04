Torre Spaccata, lavori in un condominio: anziano cade da un tombino per 4 metri. E' grave

Momenti di paura in zona Torre Spaccata, dove un anziano di 82 anni è caduto all'interno di un spazio condominiale, per quattro metri. Una dinamica al vaglio dei carabinieri della stazione Alessandrina che stanno ricostruendo cos'è accaduto intorno alle 12:30 in via Filippo Cesare Annessi 15.

Qui una ditta di operai sta svolgendo una serie di lavori al di sotto di un edificio. L'82enne, un residente che stava camminando nella zona limitrofa ai lavori condominiali, non si sarebbe accorto che un tombino era scoperto, cadendo così nel vuoto.

Appena giunti sul posto, i vigili del fuoco con il supporto del personale del 118, hanno stabilizzato l'anziano sulla barella spinale, in maniera tale da poterlo rimuovere senza ulteriori traumi. Una volta caricato nell'ambulanza è stato trasportato al San Giovanni in codice rosso. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono gravi. Sul posto i carabinieri con gli esperti anche in materia della tutela sul lavoro. Le indagini dovranno determinare se il cantiere fosse a norma o meno.