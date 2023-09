In auto con oltre mezzo chilo di hashish, coppia in manette

Una donna di 30 anni e un uomo di 25 sono stati arrestati martedì pomeriggio da baschi verdi della guardia di finanza dopo essere stati sorpresi nel bel mezzo di una compravendita di droga.

La coppia è stata notata in via delle Canapiglie, zona Torre Maura, all'interno della macchina della donna, vista consegnare al 25enne 600 grammi di hashish in cambio di 900 euro.

I militari della finanza sono quindi subito intervenuti, arrestando entrambi per spaccio di stupefacenti. Dalle analisi è emerso che dal quantitativo di droga ceduta sarebbe stato possibile ricavare circa 8.000 dosi. L'arresto dei due è stato convalidato, e per entrambi sono stati disposti gli arresti domiciliari.