Torre Gaia, lite tra vicini di casa per la donna contesa finisce nel sangue

/ Via Montemesola

Una lite tra vicini, che si contendevano la stessa donna, è finita nel sangue a Roma. È successo alle 21 di sabato 31 luglio, in via Montemesola, a Torre Gaia. A ricostruire il fatto sono stati i carabinieri. Stando a quanto emerso a discutere in strada, davanti casa, sono stati due nigeriani, uno di 40 e uno di 23 anni.

I due, insieme alla donna contesa, sono vicini di casa ma la discussione è subito trascesa. Il più grande ha preso una bottiglia e l'ha spaccata contro il 23enne colpendolo al volto e alla spalla. Ferito, l'uomo è stato portato dal 118 al Policlinico di Tor Vergata: non è in pericolo di vita. L'aggressore, invece, è stato arrestato con l'accusa di lesioni aggravate dai carabinieri.