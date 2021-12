Torre Gaia: camera in affitto come base per lo spaccio, arrestato “Ebrima”

Nel quartiere di Torre Gaia lo conoscevano come “Ebrima”, l’uomo cui rivolgersi per acquistare droga da rivendere in strada. I poliziotti del commissariato Porta Maggiore lo hanno arrestato dopo un’indagine durata diverso tempo, finalizzata proprio a risalare al fornitore di alcuni pusher della zona.

L’uomo, un cittadino originario del Gambia, aveva preso in affitto una stanza in un appartamento. Dopo giorni di osservazione e pedinamenti, gli agenti sono entrati nello stabile e da lì nell’abitazione e hanno perquisito la camera. All’interno dei piedi della rete del letto hanno trovato 3 grammi di eroina, nell’armadio due portafogli con all’interno 300 e 1000 euro in contanti e bilancini di precisione.

Identificato in B.E., 35 anni, “Ebrima” è stato arrestato.