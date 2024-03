Torre Angela, anziano soprende i ladri in casa e viene colpito con un pugno al volto

Una coppia di ladri si è introdotta in un appartamento nel quartiere di Torre Angela all'ora di cena di venerdì 1 marzo. Sorpresi dall'anziano proprietario, per garantirsi la fuga lo hanno colpito con un pugno in pieno volto.

Il fatto è successo venerdì 1 marzo intorno alle 20.40 in via Giacomo Laurenzani. Secondo quanto riferito agli agenti della Polizia di Stato intervenuti sul posto, il proprietario - un cittadino italiano del 1942 - ha sentito dei rumori sospetti. Recatosi nella stanza dalla quale provenivano, si è trovato davanti due persone intente a compiere un furto.

Presi alla sprovvista, uno dei due ha sferrato un pugno al volto dell'anziano, poi si sono dati alla fuga. L'uomo, ferito, si è fatto in seguito medicare dai sanitari ed è stato portato al Policlinico di Tor Vergata per gli esami di rito. Bottino: quattromila euro in contanti e alcuni monili in oro. Le forze dell'ordine sono al lavoro per rintracciare gli autori del furto e dell'aggressione.