Lavoratori in nero e carenze sanitarie: maxi multa per una ditta di bevande

Quindici lavoratori in nero e decine di casse di bevande accatastate direttamente al suolo senza alcuna protezione: è quanto hanno trovato polizia e personale di Asl e Ispettorato del Lavoro in una ditta specializzata in vendita di bevande all’ingrosso a Torre Angela, per cui è scattata una maxi multa.

L’intervento è stato condotto nell’ambito di un servizio un servizio svolto in zona Casilino, che ha visto impegnati gli agenti del VI Distretto, un’unità cinofila antidroga, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e polizia stradale insieme con 6 dipendenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e due ispettori del Sian della Asl Roma 2. Gli accertamenti hanno confermato che il titolare impiegava 17 dipendenti, ma che soltanto due avevano regolare contratto: tutti gli altri, oltre a lavorare senza contratto, non avevano documenti di identità né permesso di soggiorno.

Gli ispettori della Asl hanno inoltre riscontrato gravi carenze sotto il profilo igienico-sanitario, con le merci appoggiate sul terreno prive di protezione. Per il titolare è scattata una multa da 84.000 euro e la sospensione dell’esercizio.