Paura a Torre Angela: investe una donna, poi si scontra con un'auto e finisce contro 5 macchine parcheggiate

Il rumore delle frenate, delle lamiere accartocciate e dei vetri infranti. Poi le urla. Tante. Paura nella serata del 28 settembre a Torre Angela dove un'auto, condotta da un uomo, ha seminato panico nel quartiere. Una dinamica ancora da chiarire sulla quale la polizia locale di Roma Capitale indaga.

Di certo c'è che l'uomo alla guida della sua Fiat Ulisse, un romeno di 45 anni, prima ha investito una donna in via Giovanni Rizzi 43, intorno alle 20:30, quindi, si è scontrato contro una Fiat 500 X in via di Torrenova 207 che procedeva nell'opposto senso di marcia guidata da una 28enne, per poi finire la sua corsa contro cinque auto parcheggiate, danneggiandole gravemente.

E mentre la sua Fiat Ulisse era accartocciata, nei pressi di un cassonetto Ama all'altezza del civico 207, amici e parenti della donna investita e della ragazza di 28 anni hanno soccorso la vittima. Sul posto, oltre la polizia locale, anche i sanitari del 118 e i vigili dle fuoco.

I pompieri di Roma, dopo aver estratto il conducente dalle lamiere della sua vettura ormai distrutta, sono stati anche aggrediti dall'uomo, senza riportare gravi ferite.

La donna investita, soccorsa dal personale medico, non è in gravi condizioni. La ragazza di 28anni, invece, è stata portata al vicino Policlinico di Tor Vergata. In ospedale anche l'uomo alla guida dell'auto, al San Giovanni. La sua posizione è al vaglio dei caschi bianchi.