Lui disoccupato, lei operata per un tumore: coppia sfrattata a Torre Angela

Eliona ha 37 anni e il 23 marzo è uscita dalla sala operatoria dove le hanno asportato un tumore. Il marito Napoleone, 34, dall'inizio della pandemia ha iniziato ad avere problemi con il lavoro finché, a marzo scorso, la ditta edile per la quale faceva l'operaio ha deciso di licenziarlo. Per questo l'affitto da 650 euro per un appartamento due camere e cucina tra Torre Angela e Torrenova nel VI Municipio, è diventato sempre più difficile da pagare. La mattina di giovedì 7 aprile l'ufficiale giudiziario, nonostante l'intervento di Asia-Usb e della parrocchia, ha eseguito lo sfratto.

La coppia, di nazionalità albanese, è arrivata a Roma nel 2014. Eliona e Napoleone hanno due bambine di 7 e 2 anni e un'anziana a carico, la madre di lui, in dialisi. "Siamo venuti a vivere in questo appartamento nel 2019 - racconta la donna a RomaToday - ma da inizio 2021 abbiamo smesso di pagare. Quasi subito il proprietario ha chiesto lo sfratto, il 4 marzo sono venuti la prima volta ma grazie all'intervento di don Marco, della parrocchia dei Santi Simone e Giuda, lo hanno sospeso e rimandato di un mese, visto anche che dovevo subire l'operazione".

Entrati in contatto con don Marco, i sindacalisti di Asia-Usb mercoledì 6 aprile hanno tentato una carta estrema: scrivere alla Prefettura e all'assessore alle Politiche Sociali del comune, Tobia Zevi, chiedendo la sospensione dell'ordinanza e l'applicazione della delibera 131 che garantisce il passaggio di casa in casa per chi ne ha i requisiti grazie agli alloggi in riserva. Ma niente da fare.

"Non abbiamo nessuno a Roma - si dispera Eliona - non sappiamo dove andare. Fino a domenica dormiremo in un b&b che si è offerto di pagarci addirittura il proprietario di casa, dopodiché se non arrivano soluzioni rimaniamo in strada. I servizi sociali? Ci eravamo andati a dicembre, ma ci hanno dato solo la possibilità di ricevere i pacchi alimentari".