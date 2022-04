Colpito in strada con diverse coltellate: "Mi hanno aggredito senza motivo"

È stato trovato sanguinante in strada e ha raccontato ai poliziotti che lo hanno soccorso, che ad aggredirlo erano state due persone sconosciute che lo avrebbero preso di mira senza motivo.

Vittima di quello che sembrerebbe invece un agguato, uomo di 34 anni. Il ferito è stato colpito con diverse coltellate, almeno tre, alle 3.30 di questa notte in via Battista Panzera, in zona Torre Angela. Sul posto i poliziotti del reparto volanti e del distretto Casilino. lo hanno ascoltato.

Secondo quanto raccontato dalla vittima, sarebbe stato avvicinato e colpito con diverse coltellate senza motivo mentre stava tornando a casa. Sanguinante, è poi stato trasportato dal 118 al policlinico Tor Vergata con 10 giorni di prognosi. Stando a quanto emerso dalle prime indagini, il 34enne prima dell'aggressione era in via dell'Archeologia, una delle piazze di spaccio più attive di Roma est. Che l'aggressione possa aver a che fare con motivi legati alla droga, non è escluso.