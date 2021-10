Spaccio di cocaina e hashish tra pensionati, tre condanne

Avevano messo in piedi un giro di spaccio di hashish e cocaina a Torpignattara, annoverando tra i clienti abituali anche pensionati che promettevano di andare a ritirare la pensione per pagare le dosi. Un’attività redditizia per tre uomini di 50 e 61 anni, anche loro sulla via della pensione, che hanno messo fine alla “carriera” con una condanna a oltre 3 anni di carcere.

I tre erano stati arrestati dagli agenti del commissariato Appio Nuovo, impegnati in alcuni controlli anti droga proprio a Torpignattara. La mattina del 15 settembre scorso i poliziotti, affiancati dalle unità cinofile Faro e Nelly, avevano intercettato in via Tempesta quattro uomini intenti a confabulare e a scambiarsi poi qualcosa: il controllo ha confermato che uno dei quattro, un 61enne, aveva appena comprato una dose di cocaina.

Accertamenti successivi hanno confermato che i tre erano in possesso di altre 35 dosi tra cocaina e marijuana e di un panetto di hashish: arrestati e processati per direttissima, sono stati poi sottoposti a processo e mercoledì è arrivata la condanna a 3 anni e 6 mesi di carcere e al pagamento di 24.000 euro di multa ciascuno.