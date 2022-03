"Abbassate il volume", e viene accoltellato dal branco

Accoltellato per avere chiesto a un gruppo di ragazzi di abbassare il volume di urla e schiamazzi. È successo davanti a un bar di Torpignattara all’alba di domenica, vittima un uomo di 50 anni che abita in zona via Casilina.

Il caos è iniziato nella notte tra sabato e domenica, quando un gruppo di ragazzi di origini sudamericane ha iniziato a lanciare bottiglie di vetro contro il muro di un bar e a urlare in quello che inizialmente sembrava un gioco. Complice l’alcol gli animi si sono rapidamente scaldati, il passatempo si è trasformato in litigio e dal gruppo hanno iniziato ad alzarsi urla che hanno svegliato i residenti dei palazzi vicini.

Il cinquantenne ha provato a intervenire, è sceso in strada e ha chiesto di abbassare i toni anche alla luce dell’orario, e per tutta risposta è stato aggredito e accoltellato a un polso. Immediata la chiamata al 112, ma all’arrivo della polizia dei membri del gruppo non c’era ormai più traccia. L’uomo, ferito fortunatamente in modo lieve, è stato medicato sul posto.