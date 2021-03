Torpignattara: fa vedere appartamento a probabili affittuari, ma in casa trova i ladri già all'opera

Mentre mostrava casa a possibili affittuari ha scoperto ladri che, in quell'appartamento, stavano già iniziando a saccheggiare oggi. E' quanto successo in zona Marranella, a Torpignattara, dove gli agenti delle volanti della polizia di Stato sono stati contattati da una donna, amica del proprietario, che ha raccontato che, poco prima di entrare in casa, aveva sentito rumori e voci di persone provenire dall'interno.

Allarmata ha chiamato il 112. Gli agenti, aperta la porta d'ingresso, hanno effettivamente sorpreso sul fatto i tre ladri: due uomini e una donna, identificati per un palestinese di 32 anni, un marocchino di 24 anni e una ucraina di 30 anni, già pronti a lasciare l'abitazione. Quest'ultimi entrati probabilmente dalla porta finestra della camera da letto mettendo a soqquadro la casa, sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso.